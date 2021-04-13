Vakıfbank, Fenerbahçe karşısında 2-0 yaptı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek, seride 2-0 öne geçti.
İki takımın toplam sekiz servis hatasıyla başlayan mücadelede rakibinin üst üste hücumda yaptığı hatalardan yararlanan ve 10. sayıda beraberliği yakalayan VakıfBank, teknik molaya 12-10 önde girdi. Ev sahibi ekip, çekişmeli geçen seti Bartsch-Hackley ve Haak ikilisinin ürettiği sayılarla 25-23 kazanmasını bildi.
Maçın ikinci setine daha iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Robinson-Vargas ikilisinin ürettiği sayılarla 9-6 öne geçmesine karşın, Ognjenovic'in servis attığı bölümde yakaladığı seriyle rakibini yakalayan sarı-siyahlılar, bu teknik molaya da 12-10 üstün girdi. Naz ile bloklarda üstünlük sağlayan sarı-lacivertli takım, Eda ve Vargas ile sayılar bularak 15. sayıda eşitliği yakalasa da Haak'ın art arda sayılarıyla 22-19 öne geçen ev sahibi ekip, seti 25-19 aldı.
Üçüncü sette 4-4 beraberliğin ardından Bartsch-Hackley ve Haak ikilisinin etkili oyunuyla farkı beş sayıya kadar çıkaran VakıfBank, teknik molada 12-6 üstünlük kurdu. Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ev sahibi ekip, seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinde üçüncü maç, 16 Nisan Cuma günü yine VakıfBank'ın ev sahipliğinde yapılacak.
Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçların programı daha sonra açıklanacak.
İki takımın toplam sekiz servis hatasıyla başlayan mücadelede rakibinin üst üste hücumda yaptığı hatalardan yararlanan ve 10. sayıda beraberliği yakalayan VakıfBank, teknik molaya 12-10 önde girdi. Ev sahibi ekip, çekişmeli geçen seti Bartsch-Hackley ve Haak ikilisinin ürettiği sayılarla 25-23 kazanmasını bildi.
Maçın ikinci setine daha iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Robinson-Vargas ikilisinin ürettiği sayılarla 9-6 öne geçmesine karşın, Ognjenovic'in servis attığı bölümde yakaladığı seriyle rakibini yakalayan sarı-siyahlılar, bu teknik molaya da 12-10 üstün girdi. Naz ile bloklarda üstünlük sağlayan sarı-lacivertli takım, Eda ve Vargas ile sayılar bularak 15. sayıda eşitliği yakalasa da Haak'ın art arda sayılarıyla 22-19 öne geçen ev sahibi ekip, seti 25-19 aldı.
Üçüncü sette 4-4 beraberliğin ardından Bartsch-Hackley ve Haak ikilisinin etkili oyunuyla farkı beş sayıya kadar çıkaran VakıfBank, teknik molada 12-6 üstünlük kurdu. Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ev sahibi ekip, seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinde üçüncü maç, 16 Nisan Cuma günü yine VakıfBank'ın ev sahipliğinde yapılacak.
Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçların programı daha sonra açıklanacak.