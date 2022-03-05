VakıfBank evinde Türk Hava Yolları'na set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
VakıfBank evinde Türk Hava Yolları'na set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2022 15:59
Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, Ebru Kaya

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Orthmann, Ada Germen, Polen Ünver, İrem Çor)

Setler: 25-20, 25-15, 25-20

Süre: 84 dakika (28, 27, 29)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.