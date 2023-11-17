Vakıfbank evinde PTT'ye set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank evinde PTT'ye set vermedi
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17 Kasım 2023 16:38
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-0 yendi.
 Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal

VakıfBank: İdil Başcan, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu,
Thompson (Aylin Acar, Bianca Busa, Caratasu, Van Aalen, Zeynep Demirel)

PTT: Mirkovic, Caffrey, Elifsu Yavuz, Caric, Hümay Fırıncıoğlu,
Hande Sunar (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Özlem Tuğral, Yasemin Özel)

Setler: 25-16, 25-15, 25-21

Süre: 70 dakika (21, 25, 24)

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