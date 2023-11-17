Vakıfbank evinde PTT'ye set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-0 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
VakıfBank: İdil Başcan, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu,
Thompson (Aylin Acar, Bianca Busa, Caratasu, Van Aalen, Zeynep Demirel)
PTT: Mirkovic, Caffrey, Elifsu Yavuz, Caric, Hümay Fırıncıoğlu,
Hande Sunar (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Özlem Tuğral, Yasemin Özel)
Setler: 25-16, 25-15, 25-21
Süre: 70 dakika (21, 25, 24)
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
VakıfBank: İdil Başcan, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu,
Thompson (Aylin Acar, Bianca Busa, Caratasu, Van Aalen, Zeynep Demirel)
PTT: Mirkovic, Caffrey, Elifsu Yavuz, Caric, Hümay Fırıncıoğlu,
Hande Sunar (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Özlem Tuğral, Yasemin Özel)
Setler: 25-16, 25-15, 25-21
Süre: 70 dakika (21, 25, 24)
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