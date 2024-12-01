VakıfBank evinde Keçiören'e set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank evinde Keçiören'e set vermedi
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01 Aralık 2024 17:02
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Oğuzhan Ünal, Onur Coşkun

VakıfBank: Frantti, Sıla Çalışkan, Markova, Deniz Uyanık, Bahar Akbay, Van Ryk (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Bosetti)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Lila Şengün, Micaya, Ergül Avcı, Iman Ndiaye, Sangicomo, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Fulden Ural, Zeynep Sena Güleryüz, Burcu Yönder, Ghani)

Setler: 25-16, 26-24, 25-21

Süre: 90 dakika (23, 34, 33)

 
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