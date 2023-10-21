Vakıfbank evinde Galatasaray'ı mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Bahar Akbay, Thompson, Guimaraes (Ayça
Aykaç, İdil Başcan, Karatasu, Van Aalen)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin
Akyol, Tashiro (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gniting)
Setler: 25-12, 25-15, 25-16
Süre: 59 dakika (19, 20, 20)
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Bahar Akbay, Thompson, Guimaraes (Ayça
Aykaç, İdil Başcan, Karatasu, Van Aalen)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin
Akyol, Tashiro (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gniting)
Setler: 25-12, 25-15, 25-16
Süre: 59 dakika (19, 20, 20)