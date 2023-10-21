Vakıfbank evinde Galatasaray'ı mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Vakıfbank evinde konuk ettiği Galatasaray Daikin'i mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank evinde Galatasaray'ı mağlup etti
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21 Ekim 2023 15:47
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Bahar Akbay, Thompson, Guimaraes (Ayça
Aykaç, İdil Başcan, Karatasu, Van Aalen)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston, Ayçin
Akyol, Tashiro (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gniting)

Setler: 25-12, 25-15, 25-16

Süre: 59 dakika (19, 20, 20)

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