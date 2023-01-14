VakıfBank evinde Bolu'ya set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında oynanan maçta VakıfBank, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Buket Gülübay, Bajema, Bahar Akbay, Karutasu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman (Aylin Acar)
Bolu Belediyespor: Kodala, Seher Aksoy, Tuana Köse, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Ece Kozdere)
Setler: 25-10, 25-17, 25-17
Süre: 62 dakika (17, 23, 22)
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Buket Gülübay, Bajema, Bahar Akbay, Karutasu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman (Aylin Acar)
Bolu Belediyespor: Kodala, Seher Aksoy, Tuana Köse, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Ece Kozdere)
Setler: 25-10, 25-17, 25-17
Süre: 62 dakika (17, 23, 22)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ