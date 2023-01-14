VakıfBank evinde Bolu'ya set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında oynanan maçta VakıfBank, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank evinde Bolu'ya set vermedi
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14 Ocak 2023 17:02
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında oynanan maçta VakıfBank, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Buket Gülübay, Bajema, Bahar Akbay, Karutasu, Derya Cebecioğlu, Kübra Akman (Aylin Acar)

Bolu Belediyespor: Kodala, Seher Aksoy, Tuana Köse, Buket Yılmaz, Dixon, Cansu Aydınoğulları (Gizem Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Ece Kozdere)

Setler: 25-10, 25-17, 25-17

Süre: 62 dakika (17, 23, 22)

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