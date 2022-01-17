VakıfBank, Eczacıbaşı'na set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, Eczacıbaşı'na set vermedi
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17 Ocak 2022 22:48
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında oynanan derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Buket Gülübay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley (Ayça Aykaç, Meryem Boz)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Elif Şahin,Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Mc Kenzie)

Setler: 25-16, 25-22, 25-22

Süre: 86 dakika (23, 31, 32)

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