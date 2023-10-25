VakıfBank, Eczacıbaşı'na set vermedi!

Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Eczacıbaşı ile karşılaştı.
Mücadeleyi VakıfBank, 25-23, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Bahar Akbay, Thompson, Guimaraes, Zehra Güneş, (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Ogbogu, Naz Bascan)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Elif Şahin, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Naz Akyol, Beyza Arıcı)
Süre: 28, 28, 32 dakika (88)
Mücadeleyi VakıfBank, 25-23, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Bahar Akbay, Thompson, Guimaraes, Zehra Güneş, (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Ogbogu, Naz Bascan)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Elif Şahin, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Naz Akyol, Beyza Arıcı)
Süre: 28, 28, 32 dakika (88)