VakıfBank, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 yenmeyi başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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13 Aralık 2023 10:33
VakıfBank, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında Vietnam ekibi Sport Center'ı 3-0 mağlup ederek, organizasyona galibiyetle başladı.

Sarı-siyahlılar, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında 15 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak.

SALON: Hangzhou

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu, Ayça (L) (İdil Naz, Aleksia, Aylin (L), Busa, Van Aalen, Bahar)

SPORT CENTER 1: Doan, Dinh, Vi Thi, T.Nyugen, T.Doan, Pham, K.Nyugen (L) (Ly, T.Hoang, Tran, T.Tran, Vo, H.Nyugen, Le)

SETLER: 25-10, 25-15, 25-13

SÜRE: 69 dakika

 

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