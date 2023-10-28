Vakıfbank dolu dizgin devam ediyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. hafta maçında Vakıfbank, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Pınar Elma
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, White, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Merve İzbilir, Ecem Şahin, Derya Cayırgan, Buket Yılmaz, Guerra, Burcu Şentürk, Hanife Nur Özaydınlı)
Vakıfbank: Zehra Güneş, Van Aalen, Guimaraes, Bahar Akbay, Aylin Acar, Busa (Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Ogbogu, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Alexia, Thompson)
Setler: 24-26, 22-25, 25-22, 20-25
Süre: 111 dakika (26, 31, 29, 25)
Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Pınar Elma
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Aslıhan Kılıç, White, Ceren Karagöl, Samedy, Markova, Hande Korkut (Merve İzbilir, Ecem Şahin, Derya Cayırgan, Buket Yılmaz, Guerra, Burcu Şentürk, Hanife Nur Özaydınlı)
Vakıfbank: Zehra Güneş, Van Aalen, Guimaraes, Bahar Akbay, Aylin Acar, Busa (Cansu Özbay, Ayça Aykaç, Ogbogu, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Alexia, Thompson)
Setler: 24-26, 22-25, 25-22, 20-25
Süre: 111 dakika (26, 31, 29, 25)