Vakıfbank destek kredi başvurusu sonucu sorgulama 2020

Vakıfbank'a yapılan destek kredisi için başvurular sonuçlamasında 2020'de sonuç sorgulama ekranlarına bakabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesinden yapılabilen başvuru sonuç sorgulama ekranı Vakıfbank'ın hizmeti olarak göze çarpıyor. Yapılması gereken tek şey ise burada yapılan destek kredisi miktarınızı ve bilgilerinizi istenen şekilde girerek kredinizin son durumunu öğrenebilirsiniz. Sayfalarımızda vatandaşların merak ettiği Vakıfbank kredi sorgulama ekranlarından istediğiniz şekilde istediğiniz an ulaşabilirsiniz.

17 Nisan 2020 15:09
Vakıfbank destek kredi başvurusu sonucu sorgulama 2020
Vakıfbank kredi başvurularının sorgulanması için gerekli adımları burada sorgulama ekranı için olumlu geri dönüşler olabilir. Sadece Vakıfbank'ın 2020  sorgulamalarında resmi internet sitesine aşağıdaki linkleri tıklayarak resmi başvurunuzu bankanın resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. Başvurularınızın destek kredisi başvurularında yapılması istenen bankaya ulaşarak kredinizin çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz. Kredi başvuru sorgulama yönteminizi ister arayarak, isterseniz de Vakıfbank'ın 2020 destek kredisi başvuru durum sorgulamasını yapabilmek için internet üzerinden bu detaylar gerçkeleştirilebilir.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLECEK?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.



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VAKIFBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ya da kısaca VakıfBank, 1954 yılında kurulmuş, Türkiye Bankalar Birliği'nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından en büyük 7. bankasıdır.

Müşteri hizmetleri: 0850 222 0724



VAKIFBANK KREDİ TAKSİT HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ

Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak.

Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek.

Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.





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