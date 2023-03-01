Vakıfbank deprem kredisi başvurusu! 100.000 TL Vakıfbank 0,99 deprem kredisi başvurusu

Vakıfbank, Ziraat, Halkbank 100 bin deprem kredisi başvurusu için tıklayınız





''Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilerimize özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize ise 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.'' denildi. Kredi destek limitinin ne kadar olduğu ya da Vakıfbank'ın depremzedelere 100 bin TL destek kredisi vereceğine yönelik bir bilgi bulunmuyor. Bankalar henüz tavan ve taban limitleri belirlemiş değil.



Vakıfbank ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? Bankalar deprem destek kredisi için 36 aya kadar vade yapacağını duyurmuş, bireysel müşterilerden 6 ay geri ödeme almayacağını belirtmişti. Vakıfbank'ın 100 bin TL destek kredisi vereceği iddiaları olmasa da sizler için Vakıfbank 50 bin TL ihtiyaç kredisi masraflarını hazırladık.



Kredi Miktarı 50.000,00 TL Kredi Tipi İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI (WEB-36 AY) Vade 12 Faiz Oranı %1,91 Taksit Periyodu 1 KKDF %15,00 Ödemesiz Dönem 3 BSMV %10,00 Toplam Ödenecek Tutar 59.185,27 TL Taksit Tutarı 8.067,28 TL Kredi Tahsis Ücreti 250,00 TL Ekspertiz Ücreti 0,00 TL Yıllık Maliyet Oranı* %33,6064

VakıfBank 100.000 TL kredi faizi ne kadar?



Deprem destek kredisi faizleri belli olmadı ancak güncel Vakıfbank kredi faizleri şu şekilde;

Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) 3.000-50.000 TL 03-36 Ay %1.55* 50.001-100.000 TL 03-24 Ay 100.001-125.000 TL 03-12 Ay

Vakıfbank'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için ülkemizin daima yanında olmaya devam ediyoruz VakıfBank Finans Grubu olarak deprem bölgesine 21 milyar TL'lik destek sağlıyoruz. Afetzede vatandaşlarımız için sağladığımız yardım ve destek paketlerimizi Milletimizin bilgisine sunuyoruz.



VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.



Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz.



Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,

Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini, gayrinakdi kredi komisyonlarını, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimize de gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağız. 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.



250.000 TL'ye kadar olan tarım kredilerini talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.



Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.



Ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.



Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın borçlarını siliyoruz.



Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel ve şahıs firması müşterilerimizin borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz.



Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilerimize özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize ise 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.



İlk günden itibaren bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık.



Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu almıyoruz.



AFAD ve Türk Kızılayı'na VakıfBank kredi kartı ile yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruz. Deprem Bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruz.



Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. VakıfBank Arama Kurtarma Ekibimiz, VAKUR, ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Deprem bölgesindeki talep eden çalışanlarımızı güvenli bölgelerdeki tesislerimize naklettik. Ayrıca çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz.



Böylece 12 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 21 milyar TL katkı sağlıyoruz. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Kamu bankaları yazılı yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:Kredi destek limitinin ne kadar olduğu ya da Vakıfbank'ın depremzedelere 100 bin TL destek kredisi vereceğine yönelik bir bilgi bulunmuyor. Bankalar henüz tavan ve taban limitleri belirlemiş değil.Bankalar deprem destek kredisi için 36 aya kadar vade yapacağını duyurmuş, bireysel müşterilerden 6 ay geri ödeme almayacağını belirtmişti. Vakıfbank'ın 100 bin TL destek kredisi vereceği iddiaları olmasa da sizler için Vakıfbank 50 bin TL ihtiyaç kredisi masraflarını hazırladık.Deprem destek kredisi faizleri belli olmadı ancak güncel Vakıfbank kredi faizleri şu şekilde;Deprem felaketinin yaralarını sarmak için ülkemizin daima yanında olmaya devam ediyoruz VakıfBank Finans Grubu olarak deprem bölgesine 21 milyar TL'lik destek sağlıyoruz. Afetzede vatandaşlarımız için sağladığımız yardım ve destek paketlerimizi Milletimizin bilgisine sunuyoruz.VakıfBank Finans Grubu olarak 12 milyar TL nakdi bağışta bulunuyoruz. VakıfBank Finans Grubu olarak acil ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için AFAD'a 12 milyar TL nakdi bağış yapma kararı aldık.Kredi geri ödemelerini faizsiz olarak erteliyoruz.Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini, gayrinakdi kredi komisyonlarını, talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimize de gerekli tüm kolaylıkları sağlayacağız. 2023 yılı boyunca bireysel ve ticari kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.250.000 TL'ye kadar olan tarım kredilerini talep olmaksızın 1 yıl süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki, gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz tüm kredi kartı, bireysel ve ticari kredi borçlarını/taksitlerini talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.Deprem felaketinde hayatını kaybeden bireysel ve şahıs firması müşterilerimizin borçlarını, anapara ve faizleriyle birlikte siliyoruz.Kredi destek paketlerimiz ile bölgemize uygun koşullarla finansman olanağı sağlıyoruz. Depremden zarar görmüş bireysel nitelikli müşterilerimize özel 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize ise 1 yıla kadar ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketi oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.İlk günden itibaren bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL Nakit Avans tanımladık.Deprem bölgesindeki şubelerimizden işlem yapacak müşterilerimizden bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu almıyoruz.AFAD ve Türk Kızılayı'na VakıfBank kredi kartı ile yapılan bağışları faizsiz taksitlendiriyoruz. Deprem Bölgesi için ısınma, barınma, akaryakıt, tıbbi malzeme ve gıda yardımları yapıyoruz.Depremin ilk gününden itibaren bölgeye temel ihtiyaç malzemeleri gönderdik, göndermeye de devam ediyoruz. VakıfBank Arama Kurtarma Ekibimiz, VAKUR, ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Deprem bölgesindeki talep eden çalışanlarımızı güvenli bölgelerdeki tesislerimize naklettik. Ayrıca çalışanlarımız, yakınları ve afetzedeler için çadır ve konteyner temin ediyoruz.Böylece 12 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 21 milyar TL katkı sağlıyoruz.

Türkiye'de Kahramanmaraş depreminin ardından Vakıfbank bölgeye yardım yapan kamu bankaları arasında yer aldı. 21 milyar TL'lik desteğin yanı sıra Vakıfbank Finans Grubu tarafından 12 milyar TL'lik nakdi bağış yapılmış durumda. Bu yardımların yanı sıra Vakıfbank müşterisi olan depremzedelere yönelik de pek çok avantaj sağlanıyor. Bu avantajlardan birisi de Vakıfbank deprem kredisi.deprem kredisinden yararlanmak isteyenler için 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vade yapan Vakıfbank, KOBİ ve çiftçiler için ayrı paketler sunuyor. KOBİ ya da çiftçiler için ödemesiz dönem 1 yıla kadar artarken taksit sayısı 36 ile sınırlandırılıyor.Vakıfbank deprem kredisi için merak edilen faiz olurken konuyla ilgili düşük faiz ile kişilerin durumuna göre belirleneceği belirtildi. Bunun yanı sıra Vakıfbank kredi şartlarına da uyum sağlanıyor.AdıyamanHatayKahramanmaraşMalatyaOsmaniye il ve ilçeleriGaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleriDepremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.Bölgede yaşayan tüm kredi kartı müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için faizsiz ve masrafsız 5 000 TL Nakit Avans tanımladık.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye il ve ilçeleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki,Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.2023 yılı boyunca; bireysel ve kurumsal kredi kartları yıllık ücretleri ile üye işyeri ve POS aylık ücretlerini almıyoruz.Tarım kredileri ile ilgili sağlayacağımız kolaylıkları da ayrıca duyuracağız.Afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ);Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını /taksitlerini ve tüm kredi kartı borçlarını talebe bağlı olmaksızın 31.03.2023 tarihine kadar 1 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz.Ayrıca, Kobi ölçeğinden büyük firmalara olay ve başvuru bazında münferiden değerlendirmek suretiyle en uygun çözümü üretiyoruz.Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacak.