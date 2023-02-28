Haber Tarihi: 28 Şubat 2023 12:07 - Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 12:07

Vakıfbank deprem kredisi başvuru! 100.000 TL Vakıfbank 0,99 deprem kredisi başvurusu

Deprem sonrasında Vakıfbank deprem kredisini için resmi açıklamayı yaptı. Deprem kredisi almak isteyenler için düşük faizli Vakıfbank deprem kredisi verilecek. Vakıfbank 0,99 deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.

Vakıfbank deprem kredisi başvuru! 100.000 TL Vakıfbank 0,99 deprem kredisi başvurusu
Abone Ol
Türkiye'de Kahramanmaraş depreminin ardından Vakıfbank bölgeye yardım yapan kamu bankaları arasında yer aldı. 21 milyar TL'lik desteğin yanı sıra Vakıfbank Finans Grubu tarafından 12 milyar TL'lik nakdi bağış yapılmış durumda. Bu yardımların yanı sıra Vakıfbank müşterisi olan depremzedelere yönelik de pek çok avantaj sağlanıyor. Bu avantajlardan birisi de Vakıfbank deprem kredisi.

Vakıfbank deprem kredisi! 

Vakıfbank deprem kredisi 20.000 TL olarak açıklandı.  
Vakıfbank deprem kredisinden yararlanmak isteyenler için 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vade yapan Vakıfbank, KOBİ ve çiftçiler için ayrı paketler sunuyor. KOBİ ya da çiftçiler için ödemesiz dönem 1 yıla kadar artarken taksit sayısı 36 ile sınırlandırılıyor.
Vakıfbank deprem kredisi için merak edilen faiz olurken konuyla ilgili düşük faiz ile kişilerin durumuna göre belirleneceği belirtildi. Bunun yanı sıra Vakıfbank kredi şartlarına da uyum sağlanıyor.

Vakıfbank deprem kredisi kimlere veriliyor?

Vakıfbank'ın sunduğu deprem kredisinden yararlanılması adına kişiler için öncelikli kriter belirlenen illerde ikamet etmek. Bu bölgeler ise şöyle;

Adıyaman
Hatay
Kahramanmaraş
Malatya
Osmaniye il ve ilçeleri
Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri

ZİRAAT BANKASI DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Ziraat Bankası deprem desteğine ilişkin yapılan açıklamada;

"Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Deprem bölgelerinde bulunan kredi kartı müşterilere faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.


VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacak.

HALKBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Halkbank'tan deprem kredisi desteğine ilişkin yapılan açıklamada,

"Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz." sözleri sarf edildi.

Halkbank depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Liverpool'un yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık! Türkiye Transferler Liverpool'un yıldızından Galatasaray'a yeşil ışık!
Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor maçına alınmayacak Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor maçına alınmayacak
Deniz Aygül kimdir? Şarkıcı Deniz Aygül kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede sahne alıyor? Gündem Deniz Aygül kimdir? Şarkıcı Deniz Aygül kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede sahne alıyor?
Nicolo Zaniolo'nun dövmesindeki Galatasaray detayı! Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun dövmesindeki Galatasaray detayı!
Adı Galatasaray'la anılıyordu! İspanya'dan dev talip Türkiye Transferler Adı Galatasaray'la anılıyordu! İspanya'dan dev talip
Ataberk Dadakdeniz ve Galatasaray gerçeği! Galatasaray Ataberk Dadakdeniz ve Galatasaray gerçeği!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Oosterwolde kararı! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Oosterwolde kararı!
'Zaniolo, Barça'nın kapısından döndü!' Galatasaray "Zaniolo, Barça'nın kapısından döndü!"
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz! Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Zakharyan için Galatasaray cevabı
2
Inaki Pena ile görüşmeler durdu!
3
Icardi ve Simge Sağın'dan 'aşkın olayım' düeti!
4
Premier Lig'de Milinkovic Savic savaşı
5
Fenerbahçe'den Arda Güler için '1500 dakika' hamlesi
6
Ahmet Ağaoğlu: "Bu iddialar doğru değil"
7
Lazio tek golle kazandı

SON HABERLER

yukarı ok