Vakıfbank deprem kredisi başvuru! 100.000 TL Vakıfbank 0,99 deprem kredisi başvurusu

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye'de Kahramanmaraş depreminin ardından Vakıfbank bölgeye yardım yapan kamu bankaları arasında yer aldı. 21 milyar TL'lik desteğin yanı sıra Vakıfbank Finans Grubu tarafından 12 milyar TL'lik nakdi bağış yapılmış durumda. Bu yardımların yanı sıra Vakıfbank müşterisi olan depremzedelere yönelik de pek çok avantaj sağlanıyor. Bu avantajlardan birisi de Vakıfbank deprem kredisi.deprem kredisinden yararlanmak isteyenler için 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vade yapan Vakıfbank, KOBİ ve çiftçiler için ayrı paketler sunuyor. KOBİ ya da çiftçiler için ödemesiz dönem 1 yıla kadar artarken taksit sayısı 36 ile sınırlandırılıyor.Vakıfbank deprem kredisi için merak edilen faiz olurken konuyla ilgili düşük faiz ile kişilerin durumuna göre belirleneceği belirtildi. Bunun yanı sıra Vakıfbank kredi şartlarına da uyum sağlanıyor.Vakıfbank'ın sunduğu deprem kredisinden yararlanılması adına kişiler için öncelikli kriter belirlenen illerde ikamet etmek. Bu bölgeler ise şöyle;AdıyamanHatayKahramanmaraşMalatyaOsmaniye il ve ilçeleriGaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleriZiraat Bankası deprem desteğine ilişkin yapılan açıklamada;"Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Deprem bölgelerinde bulunan kredi kartı müşterilere faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİVakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlayacak.Halkbank'tan deprem kredisi desteğine ilişkin yapılan açıklamada,"Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz." sözleri sarf edildi.Halkbank depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.