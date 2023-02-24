Vakıfbank deprem kredisi! 100.000 TL Vakıfbank 0,99 deprem kredisi başvurusu

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Türkiye'de Kahramanmaraş depreminin ardından Vakıfbank bölgeye yardım yapan kamu bankaları arasında yer aldı. 21 milyar TL'lik desteğin yanı sıra Vakıfbank Finans Grubu tarafından 12 milyar TL'lik nakdi bağış yapılmış durumda. Bu yardımların yanı sıra Vakıfbank müşterisi olan depremzedelere yönelik de pek çok avantaj sağlanıyor. Bu avantajlardan birisi de Vakıfbank deprem kredisi.deprem kredisinden yararlanmak isteyenler için 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vade yapan Vakıfbank, KOBİ ve çiftçiler için ayrı paketler sunuyor. KOBİ ya da çiftçiler için ödemesiz dönem 1 yıla kadar artarken taksit sayısı 36 ile sınırlandırılıyor.Vakıfbank deprem kredisi için merak edilen faiz olurken konuyla ilgili düşük faiz ile kişilerin durumuna göre belirleneceği belirtildi. Bunun yanı sıra Vakıfbank kredi şartlarına da uyum sağlanıyor.Vakıfbank'ın sunduğu deprem kredisinden yararlanılması adına kişiler için öncelikli kriter belirlenen illerde ikamet etmek. Bu bölgeler ise şöyle;AdıyamanHatayKahramanmaraşMalatyaOsmaniye il ve ilçeleriGaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri