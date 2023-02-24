Haber Tarihi: 24 Şubat 2023 11:28 - Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 11:28

Vakıfbank deprem kredisi! 100.000 TL Vakıfbank 0,99 deprem kredisi başvurusu

Deprem sonrasında Vakıfbank deprem kredisini için resmi açıklamayı yaptı. Deprem kredisi almak isteyenler için düşük faizli Vakıfbank deprem kredisi verilecek. Vakıfbank 0,99 deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar.

Vakıfbank deprem kredisi! 100.000 TL Vakıfbank 0,99 deprem kredisi başvurusu
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Türkiye'de Kahramanmaraş depreminin ardından Vakıfbank bölgeye yardım yapan kamu bankaları arasında yer aldı. 21 milyar TL'lik desteğin yanı sıra Vakıfbank Finans Grubu tarafından 12 milyar TL'lik nakdi bağış yapılmış durumda. Bu yardımların yanı sıra Vakıfbank müşterisi olan depremzedelere yönelik de pek çok avantaj sağlanıyor. Bu avantajlardan birisi de Vakıfbank deprem kredisi.

Vakıfbank deprem kredisi! 

Vakıfbank deprem kredisi 20.000 TL olarak açıklandı.  
Vakıfbank deprem kredisinden yararlanmak isteyenler için 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vade yapan Vakıfbank, KOBİ ve çiftçiler için ayrı paketler sunuyor. KOBİ ya da çiftçiler için ödemesiz dönem 1 yıla kadar artarken taksit sayısı 36 ile sınırlandırılıyor.
Vakıfbank deprem kredisi için merak edilen faiz olurken konuyla ilgili düşük faiz ile kişilerin durumuna göre belirleneceği belirtildi. Bunun yanı sıra Vakıfbank kredi şartlarına da uyum sağlanıyor.

Vakıfbank deprem kredisi kimlere veriliyor?

Vakıfbank'ın sunduğu deprem kredisinden yararlanılması adına kişiler için öncelikli kriter belirlenen illerde ikamet etmek. Bu bölgeler ise şöyle;

Adıyaman
Hatay
Kahramanmaraş
Malatya
Osmaniye il ve ilçeleri
Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri
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