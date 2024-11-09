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Vakıfbank, deplasmanda zorlanmadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank, deplasmanda zorlanmadı
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09 Kasım 2024 18:52
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi Vakıfbank, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
 Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Nazlı Ekmekçi

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Demirel (Gizem Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)

VakıfBank: Bosetti, Sıla Çalışkan, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Markova, Van Ryk (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Yuan)

Setler: 25-21, 21-25, 20-25, 17-25

Süre: 112 dakika (26, 33, 27, 26)


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