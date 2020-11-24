Vakıfbank, deplasmanda set vermedi!

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak karşılaşmasında LKS Commercecon Lodz deplasmanına konuk oldu.

Haber; AA
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Vakıfbank, deplasmanda set vermedi!
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24 Kasım 2020 21:11
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz'u 3-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk maçında LKS Commercecon Lodz ile karşılaştı.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-23, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı. 

VakıfBank, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB ile karşı karşıya gelecek.



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