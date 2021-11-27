VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı

Sultanlar Voleybol Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank deplasmanda set vermeden kazandı
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27 Kasım 2021 16:07
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında VakıfBank, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aysim Erginay, Yıldız Hatice Özmen

PTT: Campos, İlayda Uçak, Dimitrova, Çağla Erdem, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Merve Tanyel, Buse Kaygısız, Dilşad Kavas Nur)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Derya Cebecioğlu, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz, Hackley)

Setler: 19-25, 26-28, 23-25

Süre: 93 dakika (24, 36, 33)


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