Vakıfbank deplasmanda PTT'ye set vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-0 yendi.

Haber; AA
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Vakıfbank deplasmanda PTT'ye set vermedi
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03 Kasım 2020 15:50
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-0 mağlup etti.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, İlknur Çakar

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Ceyda Aktaş, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel (Simay Kurt, Dilşat Kavas Nur, Su Zent, Yağmur Mislina Kılıç)  

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Tuğba Şenoğlu (Gizem Örge Güner)

Setler: 18-25, 13-25, 16-25

Süre: 63 dakika (23, 19, 21)



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