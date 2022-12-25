VakıfBank, deplasmanda kazandı

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, deplasmanda kazandı
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25 Aralık 2022 16:49
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: İbrahim Ünal, Erkan Yıldırım

Kuzeyboru: Merve Atlıer, Paskova, Sabriye Dikmen, Mitchem, Rahimova, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ceren Önal, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Beatriz)

VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Egonu, Gabi, Buket Gülübay, Zehra Güneş, Kübra Akman (Cansu Özbay, Aylin Acar, Ayça Aykaç, Carutasu, Daalderop)

Setler: 22-25, 17-25, 25-20, 21-25

Süre: 95 dakika (23, 22, 27, 23)

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