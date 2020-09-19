Vakıfbank, deplasmanda 3-0 kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Haber; AA
Vakıfbank, deplasmanda 3-0 kazandı
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19 Eylül 2020 20:42
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
 Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Ada Germen, Aslı Kalaç, Nursevil Gökbudak (Merve Dalbeler, Özgenur Çetiner) 

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Hackley, Melis Gürkaynak (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Selin Adalı) 

Setler: 20-25, 23-25, 15-25 

Süre: 76 dakika (24, 28, 24)

3. HAFTA SONA ERDİ

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftası sona erdi.

Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği üçüncü haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Karayolları-Kuzeyboru: 3-1

PTT-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0

Çan Gençlik Kale Spor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

 


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