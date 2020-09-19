Vakıfbank, deplasmanda 3-0 kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Ada Germen, Aslı Kalaç, Nursevil Gökbudak (Merve Dalbeler, Özgenur Çetiner)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Hackley, Melis Gürkaynak (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Selin Adalı)
Setler: 20-25, 23-25, 15-25
Süre: 76 dakika (24, 28, 24)
3. HAFTA SONA ERDİ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Ada Germen, Aslı Kalaç, Nursevil Gökbudak (Merve Dalbeler, Özgenur Çetiner)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Hackley, Melis Gürkaynak (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Selin Adalı)
Setler: 20-25, 23-25, 15-25
Süre: 76 dakika (24, 28, 24)
3. HAFTA SONA ERDİ
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftası sona erdi.
Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği üçüncü haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Karayolları-Kuzeyboru: 3-1
PTT-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0
Çan Gençlik Kale Spor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Sarıyer Belediyespor maçının ertelendiği üçüncü haftada bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Karayolları-Kuzeyboru: 3-1
PTT-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0
Çan Gençlik Kale Spor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0