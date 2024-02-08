VakıfBank, çeyrek finale yükseldi!

VakıfBank, PGE Rysice'ı 3-0 mağlup etti ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, çeyrek finale yükseldi!
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08 Şubat 2024 22:07
CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında VakıfBank, Polonya temsilcisi PGE Rysice takımını 3-0 yendi. İlk maçı da aynı skorla kazanan VakıfBank çeyrek finale yükseldi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Dejan Rogic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu, (Ayça Aykaç, Busa, Karutasu, Derya Cebecioğlu, Van Aalen, Bahar Akbay)

PGE Rysice: Obiala, Wenerska, Kalandedze, Jurczyk, Orvosova, Coneo, (Szczyglowska, Makarowska, Szalagowska, Kowalska, Kubas)

Setler: 25-12, 25-18, 25-23

Süre: 71 dakika (20, 23, 28)

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