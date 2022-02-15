VakıfBank, çeyrek finalde yükseldi

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sonja Sımonovska (Karadağ)
VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Cansu Özbay, Isabelle Haak)
ASPTT Mulhouse: Haak, Andela, Pressley, Coneo, Van Avermaet, Kastner (Soldner, Drewniok, Viggars, Lamprousi, Vaegy)
Setler: 25-11, 25-18, 25-21
Süre: 64 dakika (18, 21, 25)
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sonja Sımonovska (Karadağ)
VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Cansu Özbay, Isabelle Haak)
ASPTT Mulhouse: Haak, Andela, Pressley, Coneo, Van Avermaet, Kastner (Soldner, Drewniok, Viggars, Lamprousi, Vaegy)
Setler: 25-11, 25-18, 25-21
Süre: 64 dakika (18, 21, 25)