VakıfBank, çeyrek final için sahaya çıkıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında perşembe günü Polonya'nın PGE Rysice ekibini konuk edecek.



VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.



Sarı-siyahlı ekip, Polonya'da oynanan play-off turu ilk maçında rakibini 3-0 mağlup etti.



Bu organizasyonda son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank, rövanşta rakibine üstünlük kurması veya 3-2 yenilmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Müsabakayı PGE Rysice'ın 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise adını çeyrek finale yazdıracak ekip, altın set sonucunda belli olacak.



VakıfBank, çeyrek finale yükselmesi halinde İtalya ekibi A. Carraro Imoco ile eşleşecek.



