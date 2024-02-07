VakıfBank, çeyrek final için sahaya çıkıyor

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde PGE Rysice ile çeyrek final mücadelesi verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, çeyrek final için sahaya çıkıyor
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07 Şubat 2024 13:01
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında perşembe günü Polonya'nın PGE Rysice ekibini konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Sarı-siyahlı ekip, Polonya'da oynanan play-off turu ilk maçında rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu organizasyonda son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank, rövanşta rakibine üstünlük kurması veya 3-2 yenilmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Müsabakayı PGE Rysice'ın 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise adını çeyrek finale yazdıracak ekip, altın set sonucunda belli olacak.

VakıfBank, çeyrek finale yükselmesi halinde İtalya ekibi A. Carraro Imoco ile eşleşecek.

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