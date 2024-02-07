VakıfBank, çeyrek final için sahaya çıkıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında perşembe günü Polonya'nın PGE Rysice ekibini konuk edecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Sarı-siyahlı ekip, Polonya'da oynanan play-off turu ilk maçında rakibini 3-0 mağlup etti.
Bu organizasyonda son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank, rövanşta rakibine üstünlük kurması veya 3-2 yenilmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Müsabakayı PGE Rysice'ın 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise adını çeyrek finale yazdıracak ekip, altın set sonucunda belli olacak.
VakıfBank, çeyrek finale yükselmesi halinde İtalya ekibi A. Carraro Imoco ile eşleşecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Sarı-siyahlı ekip, Polonya'da oynanan play-off turu ilk maçında rakibini 3-0 mağlup etti.
Bu organizasyonda son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank, rövanşta rakibine üstünlük kurması veya 3-2 yenilmesi halinde çeyrek finale yükselecek. Müsabakayı PGE Rysice'ın 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise adını çeyrek finale yazdıracak ekip, altın set sonucunda belli olacak.
VakıfBank, çeyrek finale yükselmesi halinde İtalya ekibi A. Carraro Imoco ile eşleşecek.