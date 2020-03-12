VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!

Rakibini iki maçta da 3-0'lık skorlarla mağlup eden VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde!
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12 Mart 2020 22:25
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde VakıfBank, 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı aynı skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

VakıfBank, bu organizasyonda üst üste sekizinci kez yarı finale adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 205'inci maçında 150'nci galibiyetini elde eden sarı-siyahlı takım, toplamda 12'nci kez yarı final oynama hakkı kazandı.

VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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