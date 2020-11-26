VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Bulgaristan'ın VC Maritza ekibini 3-1 yendi.

Haber; AA
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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı
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26 Kasım 2020 23:34
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Bulgaristan'ın VC Maritza ekibini 3-1 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki üçüncü ve son maçında VC Maritza ile karşılaştı.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-9, 25-10, 23-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 kazandı. 

Sarı-siyahlılar, C Grubu ikinci ayak karşılaşmalarını ise 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.



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