VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kayıp!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın Developres Rzeszow takımına 3-2 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde kayıp!
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08 Mart 2022 23:42
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Polonya'nın Developres Rzeszow takımı ile karşılaştı.

RCWS Podpromie Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi takım, 13-25, 29-27, 19-25, 29-27 ve 15-13'lük setlerle kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

VakıfBank, turu geçmesi halinde yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

 

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