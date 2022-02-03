VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali garantiledi!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda VakıfBank, Vero Volley'i 3-1 mağlup etti ve grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali garantiledi!
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03 Şubat 2022 23:27
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley Monza takımını deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Monza kentinde oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-21 kaybeden sarı-siyahlı takım, sonraki setlerde rakibine 25-17, 25-17 ve 25-12 üstünlük kurarak salondan galibiyetle ayrıldı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan VakıfBank, grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Grup maçlarında sadece iki set kaybeden VakıfBank, 15 Şubat'ta son maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını ağırlayacak.

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