VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonundaki ilk maçında 24 Kasım Çarşamba günü İtalyan temsilcisi Vero Volley Monza'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2021 14:28
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonundaki ilk maçında 24 Kasım Çarşamba günü İtalyan temsilcisi Vero Volley Monza'yı ağırlayacak.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 4 şampiyonluğu (2011, 2013, 2017, 2018) bulunan VakıfBank, B Grubu'nda mücadele edecek.

Sarı-siyahlılar, ilk karşılaşmasında Vero Volley Monza'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek ve müsabaka saat 19.00'da başlayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.