VakıfBank Başantrenörü Guidetti, Süper Final öncesi işini sıkı tutuyor:

Geçen sezon mücadele ettiği 5 kulvarda da şampiyon olan VakıfBank, bu sezona da aynı hedefle girdi. 2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kaybeden, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci olan sarı-siyahlı ekip, Misli.com Sultanlar Ligi'ni ise üçüncü tamamladı.



Bu sezonki tek kupasını AXA Sigorta Kupa Voley'i alarak elde eden VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ni alarak sezonu çifte kupa ile kapatmak istiyor.



''TAKIM, FİNALE ÇOK İYİ HAZIRLANIYOR''

İtalya'nın Torino kentinde 20 Mayıs Cumartesi günü Süper Final'de karşılaşacakları Eczacıbaşı Dynavit'in güçlü bir takım olduğunu aktaran Guidetti, "Takım, Süper Final maçına çok iyi hazırlanıyor. Oyuncularım bu büyük randevuyu dört gözle bekliyor. Önümüzde çok önemli bir maç var. Eczacıbaşı'nın çok güçlü bir takım olduğunu, harika oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Fiziksel, mental ve taktiksel olarak en iyi seviyede olmak istiyoruz. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz." diye konuştu.



