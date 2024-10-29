VakıfBank, Bahçelievler'e set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Bahçelievler Hasan Doğan
Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan
Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Inneh, Shemanova (Merve İzbilir, Simay Gazi, Ceren Nur Domaç, Meryem Boz, Merve Tanyel, Baird)
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Deniz Uyanık (Aylin Acar, İlayda Naz Gergef, Ayça Aykaç, Xinyue, Bahar Akbay, Selin Yener, Kipp)
Setler: 17-25, 18-25, 18-25
Süre: 78 dakika (26, 27, 25)
Salon: Bahçelievler Hasan Doğan
Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan
Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Inneh, Shemanova (Merve İzbilir, Simay Gazi, Ceren Nur Domaç, Meryem Boz, Merve Tanyel, Baird)
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Deniz Uyanık (Aylin Acar, İlayda Naz Gergef, Ayça Aykaç, Xinyue, Bahar Akbay, Selin Yener, Kipp)
Setler: 17-25, 18-25, 18-25
Süre: 78 dakika (26, 27, 25)