VakıfBank, Bahçelievler'e set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
VakıfBank, Bahçelievler'e set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2024 21:55
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Bahçelievler Hasan Doğan

Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan

Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Begüm Hepkaptan, Inneh, Shemanova (Merve İzbilir, Simay Gazi, Ceren Nur Domaç, Meryem Boz, Merve Tanyel, Baird)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Deniz Uyanık (Aylin Acar, İlayda Naz Gergef, Ayça Aykaç, Xinyue, Bahar Akbay, Selin Yener, Kipp)

Setler: 17-25, 18-25, 18-25

Süre: 78 dakika (26, 27, 25)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery