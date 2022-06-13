VakıfBank, Bahar Akbay'ı renklerine bağladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki orta oyuncu Bahar Akbay'ı kadrosuna kattı.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Bahar Akbay ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



Altyapısında forma giydiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübünde profesyonel olan ve 2020-2021 sezonu sonuna kadar bu kulüpte oynayan Bahar Akbay, geride kalan sezonu ise PTT'de geçirdi.





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