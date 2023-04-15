Vakıfbank, Aydın deplasmanında set vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank, Aydın deplasmanında set vermedi
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15 Nisan 2023 17:43
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan, Özge Çetiner (Özlem Güven, Selin Adalı, Fatma Şekerci, Semra Özer, Berra Eren, Merve Nur Öztürk)

VakıfBank: Kübra Akman, Buket Gülübay, Carutasu, Derya Cebecioğlu, Daalderop, Bahar Akbay (Ayça Aykaç, Bajema, Aylin Acar, Gabi)

Setler: 21-25, 10-25, 23-25

Süre: 73 dakika (25, 20, 28)




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