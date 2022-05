VakıfBank, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor

Bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, AXA Sigorta Kupa Voley'de, ve en son Misli.com Sultanlar Ligi'nde zafere ulaşan VakıfBank, tarihi sezonunun son maçında, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek.



Slovenya'nın Ljubljana şehrinin ev sahipliği yapacağı VakıfBank - Imoco Conegliano CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 22 Mayıs Pazar TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Tivibu Spor canlı yayınlayacak.



VakıfBank 4 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok zafer yaşayan iki kulübünden biri konumunda. Ayrıca sarı-siyahlılar bu sezon 8. kez finalde boy gösteriyor ve bu kulvarda da rekoru elinde bulunduruyor.



Bu sezon da kürsüde yer alması kesinleşen VakıfBank böylece 10. kez CEV Şampiyonlar Ligi'ni ilk 3'te tamamlamış olacak. Son 12 sezonun 10'unda podyumda olan VakıfBank bu anlamda da rekorun tek sahibi.



Tarihteki 4. randevu



VakıfBank ve Imoco Conegliano, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 2016-2017 sezonunda ve geçtiğimiz sezon finalde, 2017-2018 sezonunda ise yarı finalde kozlarını paylaşmıştı. VakıfBank, İtalyan ekibine karşı bu 3 maçın 2'sini kazandı. İki ekip bu sezon ise FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde mücadele etti ve kazanan yine sarı-siyahlılar oldu.



Guidetti: "Baskı hak ettiğimiz bir ayrıcalıktır"



Karşılaşma öncesinde açıklama yapan VakıfBank Başanternörü Giovanni Guidetti, "Bu sezon şu ana kadar başardıklarımızdan dolayı çok mutluyum. Büyük zorluklarla karşılaştığımız uzun ve zorlu bir sezonda her bir engeli aşmayı başardık. Bu sezon büyük baskılar altından nasıl kalkabileceğimizi öğrendiğimiz bir sezon oldu. Her zaman dediğimiz gibi 'Baskı hak ettiğimiz bir ayrıcalıktır'. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde bu baskı dolu, zorlu durumlarda hep güçlü kaldık. Bunun için de oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum çünkü her zaman sonuna kadar mücadele ettiler" dedi



Melis Gürkaynak: "İki ekip de birbirini çok yakından tanıyor"



VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise "Sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık ve artık son dönemeçteyiz. Uzun ve zorlu bir sezon geride kaldı. Kolay bir maç olmayacak. Imoco Conegliao'ya karşı son yıllarda birçok finalde karşılaştık. İki ekip de birbirini çok yakından tanıyor. Bu maçı da kazanarak 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.





