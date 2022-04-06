VakıfBank, altın setle finalde!

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde normal setlerde Fenerbahçe Opet'e 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti kazanarak finale yükseldi.

Haber; Sporx.com
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VakıfBank, altın setle finalde!
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06 Nisan 2022 20:45
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

3-1 VakıfBank'ın kazandığı ilk maçında rövanşında oynanan karşılaşmayı normal setlerde Fenerbahçe Opet 3-0 kazandı. VakıfBank ise altın sette rakibini mağlup etti ve finale yükselen taraf oldu.

VakıfBank'ın finaldeki rakibi ise ise İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano.

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