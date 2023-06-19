VakıfBank, Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığı açıkladı.

Haber; AA
Abone Ol
VakıfBank, Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2023 18:38
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için kadrosuna smaçör takviyesi yaptı. ABD'li Alexandra Frantti yeni sezonda Vakıfbank formasını terletecek.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren kulübün, 27 yaşındaki ABD'li smaçörle anlaşıldığı duyuruldu.

3 Mart 1996 ABD doğumlu olan Alexandra (Ali) Frantti ülkesinde Penn State'de voleybola başladıktan sonra Slovenya ekibi Calcit Volley'de profesyonel oldu.

Daha sonra sırasıyla ASPTT Mulhouse, Developres Rzeszow ve Chieri forması giyen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu ise İtalyan ekibi Casalmaggiore'de geçirdi.

 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery