VakıfBank, Adana Demirspor karşısında zorlanmadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank, Adana Demirspor karşısında zorlanmadı!
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28 Aralık 2022 17:41
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral

VakıfBank: Bahar Akbay, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu,
Daalderop (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu)

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Güldeniz Önal,
Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Kharchenko (Alara Altundağ, Selin Uygur,
Burcu Yönder, Dilara Sağbaş)

Setler: 25-21, 25-22, 25-23

Süre: 82 dakika (26, 28, 28)

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