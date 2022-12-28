VakıfBank, Adana Demirspor karşısında zorlanmadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
VakıfBank: Bahar Akbay, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu,
Daalderop (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Güldeniz Önal,
Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Kharchenko (Alara Altundağ, Selin Uygur,
Burcu Yönder, Dilara Sağbaş)
Setler: 25-21, 25-22, 25-23
Süre: 82 dakika (26, 28, 28)
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
VakıfBank: Bahar Akbay, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Egonu,
Daalderop (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Güldeniz Önal,
Ceren Baysal, Rykhliuk, Bosetti, Kharchenko (Alara Altundağ, Selin Uygur,
Burcu Yönder, Dilara Sağbaş)
Setler: 25-21, 25-22, 25-23
Süre: 82 dakika (26, 28, 28)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ