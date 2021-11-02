VakıfBank'a "En İyi Sosyal Sorumluluk Takımı" ödülü

VakıfBank, Türkiye'nin pazarlama ekiplerinin başarılarını değerlendiren The Hammers Ödülleri'nde "En İyi Sosyal Sorumluluk Takımı" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Haber; Basın Bülteni, Fotoğraf; AA
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VakıfBank'a 'En İyi Sosyal Sorumluluk Takımı' ödülü
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02 Kasım 2021 12:51
VakıfBank'ın 67 yıllık tarihindeki en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk çalışması olan VakıfBank Spor Kulübü adına yürütülen iletişim faaliyetleri ödüllendirilmeye devam ediyor.

Türkiye'nin pazarlama ekiplerinin başarılarını değerlendiren ilk ödül programı olan The Hammers Ödülleri'nde, VakıfBank, markanın sosyal sorumluluk için üstlendiği tüm iletişim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesini ve en doğru aksiyonları alarak markanın hedeflediği noktaya erişmesini sağlamasıyla, "En İyi Sosyal Sorumluluk Takımı" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

"Başarmanın cinsiyeti olmaz"

VakıfBank, "Başarmanın cinsiyeti olmaz" yaklaşımıyla Türk kadınının uluslararası alanda neler başarabileceğini gösteren, hayatın her alanında genç kızların yeteneğini ve gücünü keşfetmesi için ilham verdiği çalışmaları ile ödüle layık görüldü.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın, sportif başarıları ile Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarına katkı yapması, genç sporcular ve kız çocukları için ilham kaynağı olması ve altyapı çalışmaları ile kız çocuklarını voleybol ile tanıştırması, markanın ödüllendirilmesi anlamında ön plana çıkan çalışmalar oldu.

 


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