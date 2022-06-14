VakıfBank'a ABD'li smaçör

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li oyuncu Kara Bajema'yı transfer etti.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya'nın Developres Rzeszow ekibinde forma giyen 22 yaşındaki smaçör ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Kara Bajema, geçen sezon Developres Rzeszow ile Polonya Süper Kupası, Polonya Kupası ve Polonya Ligi şampiyonluğu yaşarken, Polonya Kupası'nın en değerli oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.





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