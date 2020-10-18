VakıfBank 8'de 8 yaptı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ertelenen 7. hafta maçında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek, sekizde sekiz yaptı.
Salon : Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş
VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Hackley, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu)
Kuzeyboru: Ikic, Ceren Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Gorrel, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
Setler: 25-20, 25-15, 23-25, 25-18
Süre: 104 dakika (26, 22, 29, 27)
Salon : Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş
VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Hackley, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu)
Kuzeyboru: Ikic, Ceren Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Gorrel, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
Setler: 25-20, 25-15, 23-25, 25-18
Süre: 104 dakika (26, 22, 29, 27)