VakıfBank 8'de 8 yaptı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ertelenen 7. hafta maçında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Haber; AA
VakıfBank 8'de 8 yaptı
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18 Ekim 2020 17:14
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ertelenen 7. hafta maçında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek, sekizde sekiz yaptı.

Salon : Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Hackley, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu)

Kuzeyboru: Ikic, Ceren Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Gorrel, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan) 

Setler: 25-20, 25-15, 23-25, 25-18

Süre: 104 dakika (26, 22, 29, 27)



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