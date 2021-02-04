VakıfBank 6'da 6 yaptı!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap son maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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VakıfBank 6'da 6 yaptı!
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04 Şubat 2021 23:48
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap son maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-1 yendi.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Lodz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynandı.

VakıfBank, 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle mücadeleyi kazandı.

Önceki maçta çeyrek final biletini alan VakıfBank, grubu 6'da 6 yaparak tamamladı.



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