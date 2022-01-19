VakıfBank, 4'te 4 için sahaya çıkıyor

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda VakıfBank, Salo ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank, 4'te 4 için sahaya çıkıyor
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19 Ocak 2022 13:38
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında perşembe Finlandiya'nın Salo takımını konuk edecek.

Vakıfbank Spor Sarayında oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Gruptaki üç maçını da kazanan VakıfBank, liderlik koltuğunda oturuyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Fin temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

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