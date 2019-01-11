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Vainqueur'un Monaco transferi iptal oldu!

Antalyaspor'dan Monaco'ya kiralık olarak gitmeye hazırlanan William Vainqueur, sağlık kontrollerinden geçemedi.

Kaynak: Sporx.com
Vainqueur'un Monaco transferi iptal oldu!
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11 Ocak 2019 13:48
Antalyaspor'dan Monaco'ya kiralık transferi konusunda anlaşma sağlanan William Vainqueur, sağlık kontrollerinden geçemediği için geri dönüyor.

Monaco'dan yapılan açıklamada, "William Vainqueur, yapılan sağlık taramasında istenilen şartları yerine getiremedi ve sol adale sakatlığı nedeniyle sahalara kısa sürede dönemeyeceği anlaşıldı." denildi.

Bu sezon son olarak 16 Aralık 2018 tarihindeki Yeni Malatyaspor maçında 45 dakika forma giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyememişti. Vainqueur, bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 7 lig maçında forma giyebilmişti.

Vainqueur, sağlık kontrollerinden geçebilseydi sezon sonuna kadar Monaco'da kiralık olarak forma giyecekti.

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