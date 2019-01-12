AS Monaco, William Vainqueur transferini PES19 videosuyla duyurdu!pic.twitter.com/SMLXZBAAPa



— Sporxtv (@sporxtv) 12 Ocak 2019

AS Monaco, 11 Ocak Cuma günü iptal ettiği William Vainqueur için kararını yeniden gözden geçirdi ve transferde karar kıldı.11 Ocak günü Monaco'dan yapılan açıklamada, "William Vainqueur, yapılan sağlık taramasında istenilen şartları yerine getiremedi ve sol adale sakatlığı nedeniyle sahalara kısa sürede dönemeyeceği anlaşıldı." denilmişti.Monaco Asbaşkanı Vadim Vasilyev, William Vainqueur'u sezon sonuna kadar kiraladıklarını belirterek," açıklamasını yaptı.William Vainqueur ise,ifadelerini kullandı.Bu sezon son olarak 16 Aralık 2018 tarihindeki Yeni Malatyaspor maçında 45 dakika forma giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyememişti. Vainqueur, bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 7 lig maçında forma giyebilmişti.