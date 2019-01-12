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Vainqueur için karar değişti! Transfer tamam...

11 Ocak günü sağlık kontrollerinde geçemediği için Antalyaspor'dan Monaco'ya kiralık transferi iptal edilen William Vainqueur hakkında karar değişti. Transfer gerçekleşti.

Kaynak: Sporx.com
Vainqueur için karar değişti! Transfer tamam...
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12 Ocak 2019 14:33
AS Monaco, 11 Ocak Cuma günü iptal ettiği William Vainqueur için kararını yeniden gözden geçirdi ve transferde karar kıldı.

11 Ocak günü Monaco'dan yapılan açıklamada, "William Vainqueur, yapılan sağlık taramasında istenilen şartları yerine getiremedi ve sol adale sakatlığı nedeniyle sahalara kısa sürede dönemeyeceği anlaşıldı." denilmişti.

Monaco Asbaşkanı Vadim Vasilyev, William Vainqueur'u sezon sonuna kadar kiraladıklarını belirterek, "William, bize geldi ve kararlılığını gösterdi. Biz de yeniden düşünerek, transferi gerçekleştirme kararı aldık. Kısa süre içerisinde sahalara döneceği konusunda bizi ikna etti. Bu zorlu süreçte, William gibi iyi ve gerçek adamlara ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.

William Vainqueur ise, "İmzalar imzalamaz Monaco'da oynayamayacağım için üzgünüm. Ancak, bu formayı giymeyi gerçekten çok istiyorum. Sahalara en kısa sürede çıkmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon son olarak 16 Aralık 2018 tarihindeki Yeni Malatyaspor maçında 45 dakika forma giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyememişti. Vainqueur, bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 7 lig maçında forma giyebilmişti.

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