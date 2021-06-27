Vahap Şanal, 11. Akdeniz Satranç Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli satranççı Vahap Şanal, 11. Akdeniz Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyükusta Vahap Şanal, 9 tur sonucunda 7 puan toplayarak şampiyonada 3. sırada yer aldı.
Turnuvada daha önce FIDE Ustası (FM) unvanına kavuşan genç sporcu Ediz Gürel ise Uluslararası Usta (IM) normu alarak organizasyonu tamamladı.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyükusta Vahap Şanal, 9 tur sonucunda 7 puan toplayarak şampiyonada 3. sırada yer aldı.
Turnuvada daha önce FIDE Ustası (FM) unvanına kavuşan genç sporcu Ediz Gürel ise Uluslararası Usta (IM) normu alarak organizasyonu tamamladı.