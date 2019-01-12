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Vagner Love'un menajerinden transfer açıklaması

Vagner Love için menajeri Evandro Ferreira, Beşiktaş'tan bonservisini almaya çalıştıklarını bir kez daha yeniledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Vagner Love'un menajerinden transfer açıklaması
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12 Ocak 2019 17:53
Beşiktaş'tan ayrılmak için alacaklarını ve bonservisini talep ederek büyük bir krize neden olan Vagner Love için menajeri Evandro Ferreira'dan yeni bir açıklama geldi.

Rus basınına konuşan ve bonservisini istediklerini vurgulayan menajer, "Vagner Love bonservisini eline alır almaz, kariyerine nerede devam edeceğini kararlaştıracağız. Rus kulüpleriyle görüşmedim. Eğer CSKA Moskova onu isterse, Vagner Moskova'ya büyük bir zevkle geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

Menajer daha önce yaptığı açıklamada da Love için Beşiktaş'a gelen teklifi duyururken, "Corinthians'ın Beşiktaş ile Vagner Love için iletişime geçtiğini biliyorum ancak bizimle kimse görüşmedi." demişti.

AVUKATI FIFA İLE TEHDİT ETTİ

Vagner Love'un avukatı Diogo Souza da Beşiktaş'ın borçlarını ödemesini talep etmiş ve aksi durumda FIFA'ya gideceklerini söylemişti.

Diogo Souza, "Maaşını ödememekte ısrar ederlerse, sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuracağız. Bu olursa, sadece ödenmemiş maaşlarını ödemek zorunda kalmayacak, aynı zamanda sözleşmesinin kalan 18 aylık dönemi için de ödeme yapmaları gerekecek" diye konuşmuştu.

Fikret Orman ise bunun üzerine, "FIFA'ya gideceklerse uçak ile gidebilirler" cevabını vermişti.



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