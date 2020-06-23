Vagner Love'ın yeni adresi belli oldu!

Santrfor oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi takımı Kairat Almaty'ye transfer oldu.

Haber; Sporx.com
Vagner Love'ın yeni adresi belli oldu!
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23 Haziran 2020 21:20
Son olarak Brezilya Ligi takımlarından Corinthians formasını terleten Vagner Love'ın yeni kulübü belli oldu.

36 yaşındaki santrfor, Kairat Almaty'ye transfer oldu.

Love, Corinthians kariyerinde çıktığı 38 resmi maçta 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca 2016 - 2018 yılları arasında Alanyaspor'da, 2018 - 2019 yılları arasında ise Beşiktaş'ta forma giymişti.



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