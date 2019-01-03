18,4 milyon TL'ye Corinthians'a

Dubai'den imzaya

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği istikrarsız görüntü sebebiyle beklentilerin altında kalan Vagner Love, Süper Lig'de 17. haftada Kasımpaşa'yla oynanan maç öncesinde kadro dışı bırakılmıştı. 34 yaşındaki forvet, Beşiktaş'ın dün açıkladığı 32 kişilik Antalya kafilesi kadrosunda da yer almamıştı.Kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli ismin, sıradaki durağı belli oldu. Love'ın 3 milyon euro karşılığında (18.4 milyon TL) bir kulübe satıldığı, bu takımın da Brezilya Serie A temsilcisi Corinthians olduğu öne sürüldü. Öte yandan bir diğer Brezilya temsilcisi Flamengo'nun da son ana kadar Love için girişimlerde bulunduğu gelen haberler arasında.Alanyaspor'dan geçen sezon 3 milyon euroya transfer edilen Love, Siyah-Beyazlılar'da sezonun ilk yansında 16 karşılaşmaya çıkıp 7 gollük performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu, 2015 yılında Corinthians forması giymişti. Love, 2010 ve 2012 yıllarında da kendisini isteyen bir diğer kulüp olan Flamengo'da görev yapmıştı. Şu anda ailesiyle birlikte Dubai'de tatilde bulunan Love'ın kulüplerin anlaşması sonrasında soluğu ülkesinde alıp yeni takımına imza atması bekleniyor.