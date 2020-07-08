Vagner Love, Kazakistan ekibi Kairat'a imzayı attı

Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı golcü Vagner Love'ı renklerine bağladı.

Haber; AA
Vagner Love, Kazakistan ekibi Kairat'a imzayı attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2020 17:32
Kazakistan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Kairat, Brezilyalı golcü Vagner Love'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki oyuncuyla uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.

Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng, Türkiye'de ise Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için