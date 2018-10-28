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Vagner Love göze girdi, Pektemek ve Larin yolcu

Genk mücadelesinde 11'deki yerini Cyle Larin'e kaptırmasına rağmen Belçika temsilcisi karşısında oyuna sonradan dahil olup 2 gol atan Vagner Love, göze girdi

Vagner Love göze girdi, Pektemek ve Larin yolcu
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28 Ekim 2018 12:20
Beşiktaş'ta sezonun başlamasının ardından takımın 1 numaralı golcüsü Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr'a transfer olmuştu. Bu gelişmenin ardından İspanyol yıldızdan görevi, Vagner Love devralmıştı. Son haftalarda inişli-çıkışlı bir görüntü sergileyip ilk 11'deki formasını Genk'le oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Cyle Larin'e kaptıran Love, oyuna sonradan girip 2 gol atmıştı. Belçika ekibi karşısında sergilediği futbola ek olarak takım çalışmalarında da hırslı bir görüntü sergileyen Brezilyalı futbolcu, Rizespor'la oynanacak karşılaşmada 11'deki yerine geri dönecek.

HÜCUM HATTI YENİLENİYOR

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Cyle Larin ile Mustafa Pektemek'in Ocak ayında gönderilmesinin planlandığı bildirildi.

Kanadalı futbolcunun bir Süper Lig temsilcisine kiralanması bekleniyor.

Pektemek'in ise bonservisiyle gönderilip bu 2 ismin yerine 2 yeni forvet alınması planlanıyor.

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