Üst üste Kayserispor ve Konyaspor ağlarını havalandırarak üzerindeki ölü toprağını atan Vagner Love seri istiyor.
Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ağları havalandırıp suskunluğunu bozan Brezilyalı forvet, Göztepe'yi de boş geçmek istemiyor.
Brezilyalı forvet, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ancak takım olarak iyi durumdayız. Benim hedefim de gollerimi sürdürmek" dedi.
Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta 2 gol kaydetti.
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Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ağları havalandırıp suskunluğunu bozan Brezilyalı forvet, Göztepe'yi de boş geçmek istemiyor.
Brezilyalı forvet, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ancak takım olarak iyi durumdayız. Benim hedefim de gollerimi sürdürmek" dedi.
Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta 2 gol kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın