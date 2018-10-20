Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ağları havalandırıp suskunluğunu bozan Brezilyalı forvet, Göztepe'yi de boş geçmek istemiyor.

Üst üsteveağlarını havalandırarak üzerindeki ölü toprağını atanseri istiyor.Brezilyalı forvet, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ancak takım olarak iyi durumdayız. Benim hedefim de gollerimi sürdürmek" dedi.Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta 2 gol kaydetti.