  •  
    G.Saray için ilginç tespit! ''Sadece 12-15 dakika...''
  •  
    Terim'den Uluslar Ligi ve fikstür için açıklama!
  •  
    Vitor Pereira'ya Çin'de ağır ceza! Kahroldu...
  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi

Vagner Love: "Gollerimi sürdürmek istiyorum"

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, gol serisini sürdürmek istediğini söyledi.

Kaynak: Takvim
Vagner Love: 'Gollerimi sürdürmek istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2018 05:54
Üst üste Kayserispor ve Konyaspor ağlarını havalandırarak üzerindeki ölü toprağını atan Vagner Love seri istiyor.

Kayserispor ve Konyaspor maçlarında ağları havalandırıp suskunluğunu bozan Brezilyalı forvet, Göztepe'yi de boş geçmek istemiyor.

Brezilyalı forvet, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ancak takım olarak iyi durumdayız. Benim hedefim de gollerimi sürdürmek" dedi.

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de 3 maçta 2 gol kaydetti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için